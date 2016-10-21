Куда девались лапы у змей?

Около 150 миллионов лет змеи ходили, а не ползали, но лапы исчезли в результате трёх мутаций в участке ДНК, отвечающем за активность гена, необходимого для развития конечностей, выяснили американские учёные.

Пока достоверно не известно, что стало причиной изменения гена Sonic hedgehog, отвечающего за формирование конечностей при развитии эмбриона. Возможно, этому способствовала радиация в результате космического воздействия, возможно, эволюция. Однако часть генетического механизма для роста конечностей у питонов и удавов присутствует до сих пор. Сохранились даже гены, отвечающие за рост пальцев, выявленные в результате экспериментов на мышах. У других змей, как кобры или гадюки, генные мутации выражены еще сильнее, поэтому не имеется даже рудиментарных конечностей. Впрочем, существование безногих не только змей, но и ящериц (в России веретеница), частично подтверждает выводы биологов.

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