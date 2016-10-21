Опубликована самая подробная карта нашей галактики

Самая точная карта нашей галактики создана австралийско-немецкой группой учёных и опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics. С её помощью космонавтам будет гораздо легче путешествовать по Млечному пути.

А если серьёзно, карта должна помочь учёным ответить на такие вопросы мироздания, как происхождение газа, из которого происходит формирование новых звезд, или где можно обнаружить соседние карликовые галактики, предполагаемые астрофизиками вокруг нашей.

Для составления подробнейшей (согласно имеющимся на сегодня представлениям) карты Млечного пути под названием HI4PI учёные долго обрабатывали данные, полученные за десять лет радиотелескопами в Германии и Австралии, использовали научные сведения о распределении водорода в космическом пространстве. В результате получилось огромное двухмерное изображение вроде карты полушарий Земли в географических атласах, включающее в себя около десяти миллиардов точек данных.

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