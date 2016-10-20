Учёные: сыр влияет на вкус вина, но не ухудшает

Журнал Journal of Food Science опубликовал исследование о том, влияет ли сыр на вкусовые характеристики вина, если употреблять то и другое вместе. Сочетаемость сыра и вина известна, но взаимовлияние их сортов…

Испытуемым предлагали тест, в котором надо было отразить свои ощущения при употреблении того или иного вина и сыра. Согласно специально разработанной методике исследователи выясняли доминирующие ноты при употреблении сыра между глотками напитка. Они перепробовали все предложенные вина со всеми сырами в течение четырёх подходов. Выяснилось, что сыр повлиял на вкусовые ощущения от вин, однако ни один из первых не ухудшил вкус последних.

К примеру, все сыры уменьшали терпкость и кислотность вина Мадиран, зато усилили фруктовый аромат. Цитрусовый привкус возрос в сладких винах после употребления сыра Эпуас. Однако другие атрибуты вина - сладость, запах желтых фруктов, вкус меда - после сыра не изменились.

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