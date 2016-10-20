Крымские ученые нашли вход в потусторонний мир

Неизвестная ранее науке карстовая пещера обнаружена на хребте Кара-Тау в горах Крыма. В этой пещере располагался древний храм, предположительно, использовавшийся для связи с потусторонним миром.

Как сообщает «АН-Крым», на территории храма археологи нашли алтарь, более сотни разбитых стеклянных сосудов и глиняные фигурки языческих богов. По предварительным прикидкам, ценные находки относятся ко втором веку до нашей эры.

Специалисты выдвинули версию, что в древнем храме совершались ритуалы, посвященные обитателям подземных миров. Таким способом тогдашние жители полуострова общались с душами умерших людей.

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