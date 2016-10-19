Ученые: чистка зубов помогает уменьшить риск инфаркта

Ученые из Флоридского Атлантического университета выяснили, что чистка зубов благотворно воздействует на сердце, уменьшая риск сердечных приступов и инсультов.

Более ранние исследования показали, что люди с больными деснами чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты провели новое исследование, в котором принял участие 61 человек. У пациентов предварительно было измерено содержание C-реактивного белка, служащего маркером уровня воспаления. В течение двух месяцев часть испытуемых чистила зубы зубной пастой, которая хорошо удаляет зубной налет, а другая часть - обычной.

Было установлено, что люди, пользовавшиеся специальной зубной пастой, смогли снизить уровень воспаления на 29%. Теперь ученые планируют повторить исследование на большем количестве пациентов.

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