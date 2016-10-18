Всего один продукт в день способен защитить женщин от рака груди

Американские ученые провели исследование и установили, что ежедневное употребление всего лишь одного продукта в день способно снизить риск развития рака груди у женщин примерно на 18 процентов.

Многие люди, осознавая, что в яйцах содержится холестерин, предпочитают убирать этот продукт из своего рациона. Однако ученые заявили, что умеренное употребление куриных яиц по-настоящему полезно, поскольку в них содержатся жирные кислоты Омега-6, которые относятся к группе полиненасыщенных.

Данные кислоты сокращают вероятность развития рака груди за счет снижения компонентов, которые вызывают воспалительные процессы, а также повышения уровня противовоспалительных компонентов.