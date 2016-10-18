Ученые: люди становятся психами из-за ранних подъемов

Американские ученые из штата Техас провели масштабное исследование и выяснили, что из людей делает психов ранний подъем по утрам.

Для участия в эксперименте было приглашено несколько сотен добровольцев. В ходе анализа их состояния эксперты установили, что если человек с трудом просыпается по утрам из-за необходимости идти на работу, он весь день чувствует себя разбитым и раздраженным. Считается, что подобный сбой в биоритмах существенно подрывает психическое здоровье и расшатывает нервы.

Ученые призвали работодателей учитывать индивидуальные особенности графика сотрудников и сдвигать рабочий день на несколько часов или же организовать рабочий процесс посменно.