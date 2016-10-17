Российский экзоскелет проходит испытания

Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) проводит испытания отечественного экзоскелета. Высокотехнологичный механизм поможет людям с нарушениями опорно-двигательной системы.

Неврологическое отделение МОНИКИ приступило к клиническому тестированию экзоскелета "ЭкзоАтлет". Высокотехнологичное устройство предназначено для реабелитации пациентов с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательной системы, в том числе при лечении рассеяного склероза.

С помощью этого оборудования врачи планируют восстанавливать работу мышц и ускорить восстановление пациентов, которые до этого были прикованы к постели. Такая терапия не только позволит создать полезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но и дополнительно запускает отделы спинного и головного мозга, в результате чего формируются новые двигательные зоны взамен поврежденных.

Главное, больные, которые годами не могли подняться, смогут вновь ходить. Эмоциональный заряд, который возникает при этом, сильно ускорит выздоровление.

Также читайте:

В 2016 году в России представят прототип экзоскелета

Экзоскелет смолянина Андрея Борисова



