"Искусственную кожу" для космического робота создают в Самаре

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва приступили к разработке элементов информационно-интегрированной системы для контроля усилия и положения захватов робота на основе волоконно-оптических датчиков. Эти элементы предназначены для систем автоматического управления автономными роботизированными платформами наземного, воздушного и космического базирования. Первый робот, чьи «руки» будут покрыты «искусственной кожей», созданной учеными Самарского университета, полетит к Международной космической станции в 2020 году.



Разработка роботизированных комплексов для работы в экстремальных условиях является одним из основных трендов в мировом машиностроении. При этом принципиально важным является создание чувствительной системы на основе сенсоров, близкой или превосходящей по распознаванию предметов к человеческой. Датчики такой системы в условиях перепада температур в широком диапазоне и высокой интенсивности ионизирующего излучения должны распознавать величину давления, вибрации, температуры, скорости вращения, усилия, массы напряжения магнитного поля, величины тока и т.д.



Несмотря на то, что разработками подобных систем активно занимаются в США, Германии, Японии и Кореи, созданные там конструкции имеют ограниченное применение (наземное), поскольку основаны на применении полупроводниковых датчиков.



Ученые Самарского университета пошли по пути разработки и применения элементов контроля и управления роботизированными автономными платформами на основе волоконно-оптических датчиков (ВОД). В отличие от полупроводниковых датчиков, они, практически, не подвержены влиянию радиации, а значит, могут быть применены для создания «космических» роботов. В настоящий момент в научно-исследовательской лаборатории НИЛ-53 института двигателей и энергетических установок Самарского университета уже создан образец руки-манипулятора робота-космонавта, и сейчас ученые работают над созданием «искусственной кожи» с распределенными по поверхности сенсорами.

продолжение материала на портале "САМАРА СЕГОДНЯ" 11.10.16