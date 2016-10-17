Ученые выяснили, что инопланетяне питаются лучами

Американские ученые из Сиэтла провели исследование и сделали удивительное предположение.

По мнению специалистов, инопланетяне питаются космическими лучами, которые являются крайне опасными и даже губительными для человека. Как сообщает издание Daily Mail, жители других планет, вероятно, обладают принципиально иным строением организма, вследствие чего есть вероятность того, что излучение они воспринимают не так, как земляне.

Астробиолог Димитр Атри недавно нашел крайне необычное существо - палочковидную бактерию Desulforudis audaxviator, которая обитает под землей на глубине около 2,8 километров без кислорода и света. Ученый считает, что данный организм питается радиоактивным ураном и его излучением. Более того, он мог попасть на нашу планету из космоса.