Космический аппарат ExoMars 2016 достиг Марса и готовится к посадке

Европейское космическое агентство (ЕSА) сообщило, что 16 октября посадочный модуль отделился от орбитального и пошел на посадку. Таким образом, космический аппарат ExoMars 2016 достиг цели полета.

Аппарат ExoMars 2016 был запущен в рамках совместной российско-европейской исследовательской миссии и потратил на полет до Марса семь месяцев. 16 октября на орбите Марса межпланетная станция разделилась на два модуля: посадочный "Скиапарелли" и орбитальный TGO, передает korrespondent.net.

Модуль "Скиапарелли" выполнит посадку на Марс 19 октября. Отработка технологий спуска и посадки – вторая часть проекта ExoMars. В рамках этого проекта на Красную планету отправятся российская посадочная платформа и европейский марсоход. Основными задачами этого этапа станут бурение и анализ марсианского грунта: ученые ожидают найти следы органической жизни.