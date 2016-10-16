NASA отказалось продлевать контракт с Роскосмосом на доставку своих космонавтов на орбиту

Американское авиакосмическое агентство проинформировало Роскосмос о том, что не планирует продлевать контракт на доставку астронавтов на международную космическую станцию. Контракт заканчивается в 2018 году.

Согласно имеющейся информации, контракт перестал представлять интерес для американцев из-за планов ввода в эксплуатацию собственных кораблей. На текущий момент на нужной стадии разработки находятся Dragon от SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing. Первые пилотируемые полеты указанных космических кораблей запланированы на 2017-2018 годы.

Как заявил замглавы NASA по пилотируемым программам Герстенмайер, после 2018 года американские и российские космонавты смогут добираться на орбиту по взаимозачету. Россия обозначила со своей стороны готовность продлить контракт в случае, если США не сможет своевременно создать собственные космические корабли.

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