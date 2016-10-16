Ученые: витамины убивают людей

Исследователи из американского Университета Колорадо провели ряд масштабных экспериментов и выяснили, что прием витаминов способен убить человека.

Из-за витаминов у людей развивается целый ряд заболеваний, в частности, онкологические и болезни сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что среди тех, кто часто употребляет витамин А-бета-каротин, увеличивается риск развития рака легких примерно на 20 процентов. Повышенное употребление витамина С способно повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 34 процента.

Интересно, что фолиевая кислота, которая, как считалось, снижает в толстой кишке число полипов, на самом деле может увеличивать их количество.

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