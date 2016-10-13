В сети появилось поразительное видео, на котором запечатлен момент восхода земли из-за горизонта Луны.

Кадры, на которых также видна Венера, были сделаны японским лунным спутником под названием Kaguya. Как сообщается в блоге The Planetary Society, с октября 2007 года по июнь 2009 года на орбите Луны находилась миссия SELENE (SELenological and ENgineering Explorer), в состав которой входили сразу три японских научных зонда. Именно самый большой из них сумел сделать удивительную запись.

Интересно, что во время этой миссии удалось собрать необходимое количество информации для составления подробнейшей карты гравитационного поля Луны.

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