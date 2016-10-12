Российские ученые создают антенну, чтобы слушать Вселенную
12 октября 2016, 16:05 [ «АН-онлайн» ]
Над созданием оптико-акустической гравитационной антенны нового поколения работает коллектив исследователей из трех учреждений: МГУ, Института лазерной физики СО РАН и Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН.
Российская оптико-акустическая гравитационная антенна "ОРГАН" сможет регистрировать гравитационные волны от нейтронных звезд и станет альтернативой американским интерферометрам LIGO, который впервые позволил зарегистрировать гравитационные волны, передает ТАСС.
Российская антенна работает в абсолютно другом диапазоне, что существенно расширяет ее возможности «видеть и слушать Вселенную». Сообщается, что новая антенна даст науке возможность ответить на ряд ключевых вопросов касаемо того, как соотносятся теория относительности и теория гравитации и как формируются массивные черные дыры в центрах галактик.