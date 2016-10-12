Ученые из России научились уничтожать рак

Ученые из России и некоторых зарубежных стран изобрели способ уничтожения раковых клеток.

Данный метод основан на действии наночастиц и витамина B2, которые вводятся в клетки в большом количестве и облучаются лазером, передает научное издание Scientific Reports. Уточняется, что пока исследования были проведены лишь на лабораторных грызунах, которым прививали человеческие онкологические заболевания.

Интересно, что всего лишь одно введение наночастиц привело к замедлению роста больных клеток и сокращению объема опухоли примерно на 90%. Вероятно, в скором времени этот способ можно будет применить и в лечении человека.

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