Смена директоров грядёт в институтах ДВО РАН

Очередное заседание Президиума Дальневосточного отделения Российской Академии наук прошло во Владивостоке, его работой руководил зампредседателя ДВО РАН академик Андрей Адрианов. Главным вопросом повестки стало согласование кандидатур на должности руководителей Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Института экономических исследований ДВО РАН и Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института.

Академик Адрианов в своём вступительном слове коротко сообщил о наиболее значимых событиях последнего времени. Делегация Дальневосточного отделения 26-28 сентября посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику, где по традиции приняла участие уже в 10-ой Международной выставке научно-технической литературы. По итогам форума, ДВО РАН и издательство «Дальнаука» стали победителям, кроме того, почётными дипломами также отмечены экспозиции Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Сибирского и Уральского отделений РАН.

Также заместитель председателя Отделения напомнил о недавней встрече в Президиуме ДВО РАН с вице-президентом Академии наук, директором Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации академиком Талией Хабриевой.

Среди предстоящих событий академик Адрианов выделил открытие долгожданного Центра по проектированию, изготовлению и испытаниям автономных необитаемых подводных аппаратов Института проблем морских технологий ДВО РАН. Давно готовое к эксплуатации здание Центра после всех необходимых согласований наконец приступит к работе.

Говоря о главном вопросе повестки заседания Президиума, академик Адрианов подчеркнул важность процедуры согласования и просил коллег проявить максимум внимания, безусловно поддержать всех кандидатов, особенно там, где их всего двое, чтобы не допустить возможности исключения кого-либо из кандидатов в дальнейших выборах. Он также напомнил, что последнее слово при выборах директора остаётся за коллективом.

Научная часть заседания Президиума была представлена докладом «Структуры и функции основных компонентов клеточной оболочки грамотрицательных бактерий. Использование полисахаридов морских гидробионтов для защиты от грамотрицательных инфекций», с которым выступила заведующая лабораторией молекулярных основ антибактериального иммунитета Отдела молекулярной иммунологии Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова кандидат химических наук Виктория Давыдова. В частности, исследователями проведено комплексное изучение сульфатированных полисахаридов-каррагинанов, выделенных из красных водорослей семейств Tichocarpaceae и Gigartinaceae. Показано, что каррагинаны способны модулировать эндотоксические свойства липополисахаридов и защищать экспериментальных животных от их токсического действия. Впервые получены данные о корригирующем влиянии каррагинана на показатели систем гемостаза, гомеостаза и иммунитета у больных острыми кишечными инфекциями при добавлении его к базовой терапии. Доклад был выслушан с большим вниманием. Как подчеркнул академик Адрианов, представленное исследование посвящено важной проблеме: как защитить человека от опасных инфекционных заболеваний и имеет очень большую практическую направленность.

Затем участники заседания перешли к рассмотрению организационных вопросов. Главный учёный секретарь ДВО РАН член-корреспондент РАН Виктор Богатов представил кандидатов на должности директоров двух институтов во Владивостоке – ДВГИ ДВО РАН и ТИГ ДВО РАН, хабаровского Института экономических исследований ДВО РАН и благовещенского Дальневосточного зонального научно-исследовательского ветеринарного института. Геологи, географы и представители Дальневосточного аграрного научного центра выдвинули на согласование по две кандидатуры, а экономисты – четыре. ДВГИ ДВО РАН – заместителя директора института по научной работе кандидата геолого-минералогических наук Игоря Анатольевича Александрова и заведующего лабораторией стратиграфии доктора геолого-минералогических наук Игоря Владимировича Кемкина. ТИГ ДВО РАН – кандидата географических наук Кирилла Сергеевича Ганзей и зам. директора института по науке, директора информационно-картографического центра, кандидата географических наук Виктора Васильевича Ермошина. Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт – врио директора доктора биологических наук, профессора Марину Евгеньевну Остякову и главного научного сотрудника института Николая Николаевича Шульгу. Институт экономических исследований ДВО РАН – заместителя директора по научной работе кандидата экономических наук Александра Павловича Горюнова, зав. сектором пространственных трансформаций в экономике кандидата экономических наук Артёма Геннадьевича Исаева, главного научного сотрудника лаборатории пространственной экономики доктора экономических наук, профессора РАН Светлану Николаевну Найден и учёного секретаря института доктора экономических наук Ольгу Михайловну Прокапало.

После представления всех кандидатур была избрана счётная комиссия и члены президиума приступили к тайному рейтинговому голосованию. По его результатам поддержку получили все предложенные институтами учёные за исключением А.Г. Исаева (ИЭИ ДВО РАН). Президиум постановил считать согласованными кандидатуры И.А. Александрова и И.В. Кемкина, К.С. Ганзея и В.В. Ермошина, М.Е. Остяковой и Н.Н. Шульги, А.П. Горюнова, С.Н. Найден и О.М. Прокапало.

О результатах конкурса совместных исследовательских проектов ДВО РАН и Министерства науки и технологий Тайваня доложил заместитель председателя Отделения академик Юрий Кульчин. Из полученных семи заявок поддержку получили три проекта – Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН, Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

Также участники заседания Президиума ДВО РАН одобрили добавление в список премий имени выдающихся учёных Дальнего Востока награды имени академика Анатолия Климентьевича Чайки за работы в области сельскохозяйственных наук. При этом решено уточнить статус премии имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова. В итоге именных премий стало 20, в связи с чем предложено обсудить возможность по отдельным номинациям проводить конкурс не ежегодно, а раз в два или даже три года. Президиум ДВО РАН согласовал и изменения в составе Объединённого учёного совета по медицинским и физиологическим наукам.

Очередную научную сессию Дальневосточного отделения решено провести 26 октября в Москве. Академик Павел Минакир предложил тогда же детально обсудить проведение экспертизы научных организаций, которая, по его мнению, может преподнести неприятные сюрпризы.