В Салфордском университете Великобритании подошла к концу первая в истории научная конференция, посвященная вопросам интимной близости между человеком и роботом с искусственным интеллектом.

Эксперты со всей планеты обсудили целый ряд проблем, возникающих при сексуальных отношениях с искусственным интеллектом. Как сообщает издание Daily Mirror, за последние 5-8 лет в мире появилось множество возможностей использовать роботов в качестве партнера для интимной близости. Предполагается, что уже к 2050 году подобный вид отношений станет для человека абсолютно нормальным, поэтому следует как можно скорее проработать нравственное и юридическое содержание вопроса. Не исключается также заключение браков между людьми и обладателями искусственного интеллекта. В скором времени активные дискуссии по данной теме продолжатся.

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