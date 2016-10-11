Британский физик Кокс выдвинул версию самоубийства инопланетян

Британский физик, телеведущий и музыкант Брайан Кокс выдвинул оригинальную версию невозможности встречи с инопланетянами. Об этом он заявил на презентации книги «Вселенная: инструкция по космосу».

Кокс считает, что человечество не повстречало иноземных пришельцев, потому что они уничтожили себя, достигнув высокого уровня технологического развития. Этом могло произойти в результате ядерной войны или глобальных климатических изменений. Физик, принимающий участие в экспериментах ATLAS на Большом адронном коллайдере, предостерег от допустимости такого пути развития земной цивилизации.

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