Ученые предрекли Нью-Йорку затопление после 2100 года
11 октября 2016, 10:37 [ «АН-онлайн» ]
Ученые готовят нью-йоркцев к страшной трагедии, которая может произойти раньше, чем через столетие – уже после 2100 года. По прогнозам американских специалистов, в XXII веке городу грозят наводнения до 17 раз чаще, чем сейчас.
При этом вода будет подниматься до 2,7 метра. Прогнозы ученых основаны на изучении исторических метеорологических данных и компьютерном моделировании будущих климатических условий. Их выводы публикует журнал академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.
Вероятность увеличения интенсивности бедствий, сравнимых по масштабам с ураганом Сэнди в 2012 году, когда погибли свыше 150 человек, будет вызвана повышением уровня моря. А совсем недавно в Карибский бассейн пришел ураган Мэтью. Власти Флориды призвали жителей прибрежной территории, а это около полутора миллионов человек, покинуть свои дома. На Гаити число жертв урагана превысило тысячу человек.
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