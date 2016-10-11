Обнаружен вид спорта, способный спасти от болезней сердца

Ученые определили вид спорта, который способен спасти человека от развития сердечных заболеваний.

Выяснилось, что катание на велосипеде может ощутимо укрепить здоровье, усилить работу иммунной системы и снизить риск возникновения заболеваний сердца.

Сотрудники Университета Пердью провели исследование и установили, что регулярное катание на данном виде транспорта способно сократить вероятность развития сердечных заболеваний примерно на 50 процентов, сообщает Zee News. Уточняется, что для достижения наилучшего эффекта следует регулярно ездить на велосипеде в течение 20 минут.

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