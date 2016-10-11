Ученые сообщили чудовищную новость: рак не удастся победить никогда

Датские ученые провели масштабное исследование и сделали неутешительное заявление.

По мнению экспертов, победить рак не удастся никогда, однако, вероятно, его можно будет перевести в разряд хронических болезней, с которыми можно жить несколько десятилетий. Данное мнение интернет-порталу videnskab.dk озвучили участники конференции Европейского общества медицинской онкологии, которая проходит в Копенгагене. В этом году мероприятие посетили 20 тысяч исследователей в этой области из 130 стран мира.

Руководитель исследовательского департамента Датского онкологического общества Йорген Ольсен подчеркнул, что мечты о тотальном искоренении заболевания являются всего лишь иллюзией.

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