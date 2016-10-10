Астроном предсказал масштабный инопланетный шторм

На днях американский астроном по имени Джеймс Ширли сообщил, что в ближайшие пару месяцев начнется глобальная инопланетная буря.

Предполагается, что масштабный пыльный ураган возникнет на Марсе. Данное заявление астронома уже опубликовано на официальном сайте NASA. Ученый основывается на результатах кропотливого многолетнего наблюдения за марсианскими ветрами, а также условиями их возникновения.

Отметим, что последняя глобальная пылевая буря произошла на Красной планете в 2007 году - тогда едва не перестали функционировать все солнечные батареи роверов Spirit и Opportunity.

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