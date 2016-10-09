Вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил детище российских ученых – робота-андроида, будущего члена экипажа орбитального корабля по имени Фёдор. Предполагается, что к 2021 году он приступит к летным испытаниям.

Фонду перспективных исследований и Ракетно-космической корпорацией «Энергия» было поручено адаптировать андроида к участию в экспедиции пилотируемого корабля. Для работы над новым перспективным проектом будет создано специальное конструкторское бюро молодых ученых под руководством генконструктора Е.Микрина, — написал в своем Facebook куратор космической промышленности Дмитрий Рогозин.





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