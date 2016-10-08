Ученые не нашли связи между изменами и сексуальными фантазиями

Сотрудники американского Университета Вермонта провели исследование на тему сексуальных фантазий и выяснили, что они не могут привести в изменам в реальности.

Ученые опросили 350 человек в возрасте 18-70 лет. Выяснилось, что сексуальные сцены без участия текущих партнеров время от времени представляются воображению 98% опрошенных мужчин и 80% женщин.

Фантазии мужчин оказались откровеннее женских. Так, они нередко включают в себя групповой секс и садомазохизм.

При этом доказательствами, что сексуальные грезы могут привести к изменам, специалисты не располагают. По мнению ученых, фантазии о другом партнере нормальны и даже полезны, потому что способствуют психологической разгрузке.

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