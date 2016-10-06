Ученые выяснили, сколько на самом деле способен прожить человек

Специалисты из нью-йоркского Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна установили максимальную продолжительность жизни человека. Их выводы неутешительны: по мнению ученый, человек не сможет прожить дольше 125 лет.

Ученые обратили внимание на непрерывный рост продолжительности жизни, наблюдавшийся за последние несколько веков. Так, человек, родившийся 200 лет назад, вряд ли мог бы рассчитывать прожить более 50 лет, однако в настоящее время эта планка сдвинулась к 81 году. Было даже выдвинуто предположение, что человек может жить вечно, но ученые утверждают: это не так.

Более того, специалисты из нью-йоркского колледжа убеждены, что предел уже был достигнут. Они заметили, что после смерти старейшей жительницы Земли Жанны Кальман, умершей в возрасте 122 лет, средняя продолжительность жизни пожилых граждан стабилизировалась в районе отметки 110 лет. Ученые связывают это с ошибками, накапливающимися в генах.

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