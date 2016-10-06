Победное участие дальневосточных учёных на выставке в Пхеньяне

В Пхеньяне на протяжении последних 18 лет с интервалом в два года проводятся международные выставки научно-технической литературы, в работе которых традиционно принимает участие Дальневосточное отделение РАН. Очередная 10-я выставка проходила с 26 по 28 сентября 2016 года в грандиозном Дворце науки и техники, открытом в октябре прошлого года.

Дальневосточное отделение на этот раз было представлено тремя экспозициями: собственно ДВО РАН, издательства «Дальнаука» и Тихоокеанского института географии ДВО РАН. На выставке также были развернуты экспозиции Сибирского и Уральского отделений РАН, фонда «Русский мир». От Дальневосточного отделения РАН в работе выставки участвовали главный ученый секретарь ДВО РАН член-корреспондент РАН Виктор Богатов и директор издательства «Дальнаука» Виктор Сердюк. Для демонстрации было отобрано около 300 научных изданий (монографии, атласы, журналы, компакт-диски), представляющих особый интерес для участников выставки. Ещё до открытия выставки делегация ДВО РАН от имени членов Дальневосточного отделения передала через директора департамента по культурному обмену Ким Ен Нама подарок с изображением на металлической пластине здания Президиума ДВО РАН лидеру Корейской Народно-Демократической Республики товарищу Ким Чен Ыну.

Церемония торжественного открытия выставки проходила в присутствии заместителя председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), Председателя Верховного Народного Собрания КНДР товарища Цой Тхэ Бока. С приветственным словом к собравшимся обратилась старейший член ТПК, председатель Оргкомитета выставки Ким Чен Сук. От имени Комитета по культурным связям с заграницей и Оргкомитета она поздравила делегатов с открытием выставки, выразив всем признательность за усилия по подготовке 10-ой встречи. «Пхеньянская международная выставка научно-технической литературы была открыта в своё время с целью содействия прогрессу и процветанию в научно-технической области, развитию отношений дружбы и сотрудничества между странами. С тех пор выставка непрерывно расширялась и сегодня встречает свой юбилей! В работе настоящей выставки принимают участие более семидесяти коллективов из двадцати семи стран мира, среди которых научно-исследовательские учреждения, издательства, библиотеки, институты, отдельные коллективы и частные лица, международные организации, дипломатические и международные представительства в КНДР», – заявила председатель Оргкомитета.

С ответным словом выступил главный учёный секретарь ДВО РАН Виктор Богатов. От имени делегаций разных стран он поздравил Оргкомитет и корейских друзей с открытием выставки, выразив им глубокую благодарность за содействие при подготовке экспозиций. В частности, представитель Дальневосточного отделения РАН отметил: «Настоящая выставка имеет особое значение, так как она проводится во Дворце науки и техники – этом прекрасном Храме всенародного просвещения, многофункциональном центре распространения новейших достижений науки и техники. Этот великолепный дворец построен по инициативе уважаемого товарища Ким Чен Ына и под его энергичным руководством. Именно в таком знаменательном месте открывается Международная выставка научно-технической литературы. Это событие является наглядным свидетельством весьма высокого внимания на развитие и обмен в области науки и техники со стороны Вашего государства и всего общества». В завершении своего выступления Виктор Богатов выразил уверенность в успехе выставки в соответствии с возложенной на неё миссией.

В дни работы выставки для всех зарубежных участников были организованы экскурсии в Университет им. Ким Ир Сена, Народный дворец культуры, Музей естествознания, на Выставку дружбы между народами, в Музей Победы в Отечественной освободительной борьбе. Участники выставки возложили корзину цветов к статуям великих вождей корейского народа, почтили их память в Кымсусанском дворце Солнца, оставили записи в книге почётных посетителей Дворца.

В дни работы выставки её посетители проявили большой интерес к научно-технической и общественно-политической литературе на русском языке. В заключительный день форума были подведены итоги. Председатель оргкомитета Ким Чен Сук вручила дипломы и ценные призы победителям, в числе которых были названы ДВО РАН, издательство «Дальнаука» и фонд «Русский мир». Почётными дипломами были также отмечены экспозиции Тихоокеанского института географии ДВО РАН, Сибирского и Уральского отделений РАН. На церемонии закрытия выставки присутствовали заместитель Председателя ЦК ТПК, Председатель Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхэ Бок, Посол Российской Федерации в КНДР А.И. Мацегора, другие официальные лица.

Как сообщает пресс-служба ДВО РАН, участники выставки отметили исключительно тёплый и радушный приём, с которым корейские коллеги принимали делегацию Дальневосточного отделения РАН: «Участие ДВО РАН и других российских научных и научно-общественных учреждений в Пхеньянской международной выставке научно-технической литературы необходимо рассматривать как важнейшее мероприятие, способствующее установлению дружеских контактов учёных и специалистов двух стран, содействию и развитию научно-технического обмена».