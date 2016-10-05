Американские ученые изобретают таблетку от самоубийства

Исследователям из США удалось обнаружить фермент, который связан с воспалительными процессами в мозге и вызывает склонностью к суициду. Открытие поможет создать лекарство, которое заблокирует эту склонность.

Речь идет о ферменте ACMSD – у различных людей, в зависимости от генов, этот фермент присутствует в различных вариациях и одна из этих вариаций приводит к накоплению двух кислот, которые и стимулируют суицидальное поведение. Ученым осталось создать метод, при котором анализ крови покажет уровень предрасположенности человека к суициду.

Сообщается, что в формировании суицидального поведения огромную роль играет иммунная система, которая может ответить на стресс воспалительным процессом, что вызывает порой склонность к самоубийству, передает «Росбалт».