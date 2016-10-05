Астрономию будут изучать в часы второго иностранного языка
5 октября 2016, 17:33 [ «АН-онлайн» ]
Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила министр
образования Ольга Васильева. По ее словам, на второй иностранный в
обычных школах отводится неоправданно много времени, при этом без
заметных результатов.
«В других СМИ говорят: «как вводить – учебников нет, часов нет, того
нет». Возникает вопрос: где время брать? Я вам отвечу, где брать. У
нас есть 250 часов на второй язык – профанация чистой воды. Дай бог,
если это у нас языковая школа, чтобы у нас был хороший один язык», –
прокомментировала Ольга Васильева.
Она также отметила, что не берет в расчет
факультативы, у них отдельное время.
«Вот из дикларированных 250 часов я совершенно спокойно возьму эти два
часа – один час в десятом классе, другой час в одиннадцатом», –
ответила на вопрос министр образования Ольга Васильева.
«Главный педагог страны» Ольга Васильева накануне Дня учителя рассказала о том, какие реформы мы увидим в ближайшее время.