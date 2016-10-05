Астрономию будут изучать в часы второго иностранного языка

Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила министр

образования Ольга Васильева. По ее словам, на второй иностранный в

обычных школах отводится неоправданно много времени, при этом без

заметных результатов.



«В других СМИ говорят: «как вводить – учебников нет, часов нет, того

нет». Возникает вопрос: где время брать? Я вам отвечу, где брать. У

нас есть 250 часов на второй язык – профанация чистой воды. Дай бог,

если это у нас языковая школа, чтобы у нас был хороший один язык», –

прокомментировала Ольга Васильева.

Она также отметила, что не берет в расчет

факультативы, у них отдельное время.



«Вот из дикларированных 250 часов я совершенно спокойно возьму эти два

часа – один час в десятом классе, другой час в одиннадцатом», –

ответила на вопрос министр образования Ольга Васильева.



«Главный педагог страны» Ольга Васильева накануне Дня учителя рассказала о том, какие реформы мы увидим в ближайшее время.