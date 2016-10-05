Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали технологию, которая позволяет создать батарейку со сроком службы более 100 лет.



Эта технология базируется на идее преобразования энергии, которую излучает радиоактивный источник, в электрическую энергию. Радиоактивный изотоп испускает поток электронов, и они генерируют электрическую энергию. «Благодаря возникновению электрона изотопа, который генерирует источник бета-излучения, мы создаем аналог фотопреобразователя, но при этом нам не нужно солнце», - подчеркивает научный руководитель и главный конструктор проекта, доцент кафедры радиофизики, полупроводниковой микро- и наноэлектроники Самарского университета Виктор Чепурнов.



Над созданием источников питания, которые могли бы работать за счет энергии радиоизотопов, сейчас трудятся ученые по всему миру. Экспериментальные образцы ядерных батареек существуют и в России, и в Швейцарии, и в США. Преимущество разработок ученых Самарского университета заключается в том, что создаваемый на основе их технологии продукт будет отличаться экологичностью, дешевизной и длительным периодом эксплуатации.



Эти преимущества обеспечиваются, во-первых, за счет применения в новой батарейке углерода-14 в качестве радиоактивного источника. Период полураспада этого элемента составляет 5700 лет и при этом, в отличие, например, от Ni-63, углерод-14 нетоксичен и отличается низкой стоимостью.

продолжение материала на портале "САМАРА СЕГОДНЯ" 04.10.16