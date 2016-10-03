Телестудия Роскосмоса совместно с оператором российских космодромов "ЦЭНКИ-Космодромы России" начинают проект по производству серии мультфильмов на тематику освоения космоса - "Космические Юра и Нюра".

Руководитель студии Роскосмоса Александр Островский пояснил журналистам, что к жанру мультипликации было решено обратиться для того, чтобы просто, ярко и доступно рассказать о галактиках и Вселенной, передает ТАСС. Сообщается, что первые два мультика в серии уже отсняты, - озвучил их космонавт Федор Юрчихин, давний друг студии. И вот эти самые мультфильмы, как выяснилось, заинтересовали и взрослых, и детей, поэтому решили сделать серию мультфильмов.

В первых двух мультфильмах рассказывается о космодроме Восточный и самом первом и большом космодроме мира - Байконуре. Герои мультфильмов - российские космонавты, которые и озвучивают своих героев.