Названо очень простое средство от ночных кошмаров

Научные сотрудники из Японии провели исследование, чтобы выяснить влияние чая на сновидения. Специалисты пришли к выводу, что употребление более одной чашки снижает риск появления ночных кошмаров на 50%.

Они уверены, что натуральный напиток, который был настоян на травах, поможет устранить стресс и расслабиться перед ночным отдыхом. Такое удивительное свойство чая японские ученые объяснили содержащимся в нем танином.

При этом ученые отметили, что у женщин кошмары в ночное время появляются чаще на 80%, чем у мужчин.

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