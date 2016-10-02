Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс уверен, что Россия может стать мировым лидером с сфере нанотехнологий.

Сегодня Чубайс принял участие в международном форуме "Наука и технологии в обществе", открывшемся в японском городе Киотто. По словам Чубайса, "Роснано" сотрудничает с двумя сотнями мировых лидеров от химической продукции до эластомеров, от красок и покрытий до литий-ионных батарей.

"Я считаю, это колоссальнейший рынок, в котором Россия может претендовать на мировое лидерство", — заявил Чубайс.

Как пример глава "Роснано" рассказал о производстве одностенных углеродных нанотрубок, с помощью которых можно добиться облегчения и повышения прочности материалов. Он подчеркнул, что материалоэффективность это не менее важный параметр, чем энергоэффективность, - передает РИА Новости.

Анатолий Чубайс похвалился, что только Россия обладает технологией производства уникального продукта. По его данным, добавление углеродных нанотрубок в долях процента в цемент, металл, пластик увеличивает на десятки процентов прочностные характеристики и электропроводность.

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