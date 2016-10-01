Ученые установили лучшее время для секса

Американские ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе провели масштабное исследование с целью выяснить лучшее время для секса. Специалисты доказали, что утро - самое время предаться любовным радостям.

По данным исследования, час от восьми до девяти утра больше всего подходит для занятий сексом. В том же исследовании ученые из Америки определили, какое время самое полезное для засыпания. По их совету, спать лучше всего укладываться в период с 22 до 23 часов.

Замечательно, если оба партнера - муж и жена или возлюбленные - "совы" или "жаворонки". Тогда желания спать или заняться сексом совпадут. А если нет?

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