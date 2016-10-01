Ученые установили лучшее время для секса

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Путин поздравил Китай с 67-й годовщиной образования республики
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Жители подмосковной Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе
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Медведев уверен: рост российской экономики начнется с 2017 года
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В Подмосковье на Ярославском шоссе пробка из-за смертельного ДТП
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Южная Корея - Северной: Бегите к нам!
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В Норвегии спасли россиянина, унесенного в море, но он умер в больнице
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Госдеп США признал, что не бомбил террористов из гуманных соображений
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Россия возглавила Совбез ООН
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Видеозапись последнего поединка боксера Майка Тоуэлла (ВИДЕО)
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МВФ включил китайский юань в корзину валют
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Боксер, после боя с которым скончался Майк Тоуэлл, выразил свои соболезнования
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Боксер Майк Тоуэлл скончался после нокаута
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Президент Филиппин сравнил себя с Гитлером: МИД Германии требует объяснений
|30.09 17:41
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и в валюте
|30.09 16:25
Европарламент назначил экстренное совещание по Сирии
|30.09 16:06
Екатеринбургские сантехники взломали квартиру, чтобы заменить в ней трубы
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Вашингтон просит российский МИД выйти на связь
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Греф считает, что никакого восстановления экономики нет и не предвидится
|30.09 14:51
Российский бизнес получит от правительства 20 миллиардов рублей на развитие
|30.09 12:58
Сборная Канады стала шестикратным обладателем Кубка мира по хоккею
|30.09 12:26
«Краснодар» и «Зенит» на двоих забили 10 голов во втором туре Лиги Европы
|30.09 11:59
В несчастном случае на трамвайных путях в Петербурге трамвай не участвовал
|30.09 11:07
МИД РФ назвал подарком террористам отказ США от сотрудничества с Россией
|30.09 10:53
Скворцова поручила разобраться с потерей зрения у людей после уколов
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Крупнейший пожар в Уфе
|30.09 10:33
В Уфе строитель прыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
|30.09 10:09
Кудрин: Реализацию майских указов президента по зарплатам стоит отложить
|30.09 09:40
В Уфе горит строящийся 12-этажный дом
|30.09 09:15
Силуанов пообещал: Серьезного повышения налогов в России не будет
|30.09 08:54
Пассажир бизнес-класса устроил пьяный дебош на рейсе Пекин – Москва