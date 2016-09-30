Станция Rosetta столкнулась с кометой

Автоматическая космическая станция Rosetta, исследовавшая комету Чурюмова-Герасименко, столкнулась со своим объектом изучения сегодня днём. Сигнал о падении аппарата шёл до Земли 40 минут, сообщает ЕКА.

Европейское космическое агентство (ЕКА) сочло миссию станции выполненной и направило его на комету. Rosetta была запущена в 2004 году, с помощью неё и зонда Philae учёные смогли увидеть ядро кометы, определить его строение, составить карту и рассчитать скорость истекания материи с его поверхности по мере приближения к Солнцу. Кроме того, ученые убедились, что вода на нашей планете вряд ли имеет кометное происхождение, хотя сами по себе эти космические тела представляют собой гигантские лаборатории химических процессов.

Сейчас исследованная комета приближается к границе Солнечной системы, где батареи станции не могут получать достаточно энергии для работы. Поэтому ЕКА приняла решение прикометить аппарат Rosetta, где уже на поверхности находится зонд Philae. Фактически это ликвидация аппаратов.

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