Археологи нашли уникальный мезолитический комплекс на севере Бурятии
28 сентября 2016, 16:55 [ «АН-онлайн» ]
Археологи ИРНИТУ обнаружили уникальный мезолитический комплекс во время экспедиции на Северном Байкале.
На первом этапе экспедиция работала в окрестностях села Байкальское, где сосредоточено большое количество археологических памятников эпохи камня, палеометалла и средневековья. На стоянке «Байкальское-8», расположенной в центральной части села, ученые раскапывали обвалившуюся во время летних дождей часть берега. Здесь был разбит небольшой раскоп, сообщает пресс-служба ИРНИТУ.
Было вскрыто три культурных слоя, датируемых неолитом, бронзовым и ранним железным веками. Помимо фрагментов керамики и каменных изделий было найдено много жженых костей животных. Возможно, раскопом была вскрыта часть древнего жилища. Самым ценным на объекте, по словам специалистов, является сама стратиграфическая ситуация, позволяющая изучать материал по хронологическим периодам. Интересен и орнамент керамических сосудов: на самых древних фрагментах с оттисками сетки-плетенки отмечены прочерченные кресты. Сетчатая керамика с таким орнаментом на Северном Байкале обнаружена впервые, поясняют археологи.
По возвращении в лагерь ученые открыли новый археологический памятник – стоянку эпохи мезолита «Балтаханова-4». На низкой береговой террасе в центральной части губы Балтаханова, пострадавшей от лесных пожаров в 2015 году, археологам удалось зафиксировать мезолитический комплекс. На пепелище было собрано около 70 каменных предметов: рубящие орудия, целые скребки и их обломки, резцы, призматические пластинки, сколы и отщепы.
продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 27.09.16