Ученые назвали еще одну смертельную угрозу для человечества

Специалисты из Университета Аризоны обнаружили еще одну смертельную угрозу для человечества. По мнению специалистов, глобальное потепление уже через пятьдесят лет может привести к уничтожению большинства видов сельскохозяйственных культур.

Изменение климата происходило на нашей планете не раз, но раньше растения успевали адаптироваться к новым условиям. Однако на этот раз потепление происходит в куда более высоком темпе. Согласно результатам исследований, нынешние климатические изменения примерно в пять тысяч раз превосходят по скорости адаптацию растений. Таким образом, это приведет к исчезновению большинства видов сельскохозяйственных культур, в том пшеницы и риса, в настоящий момент обеспечивающих половину потребляемых человечеством калорий. Кроме того, ученые прогнозируют исчезновение растений, использующихся в качестве корма для скота.

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