В средневековом японском замке нашли древнеримские монеты

Уникальная находка обнаружена в развалинах средневекового замка Кацурэн на японском острове Окинава: четыре полустёртые медные монеты с изображением императора Римской империи Константина Первого.

Историки считают, что он правил в начале четвёртого века нашей эры, тогда как японский замок стоял с XII по XV век. Константин прославился тем, что провозгласил христианство официальной религией и перенёс столицу из Рима в Константинополь (ныне Стамбул). Как на Окинаву попали древнеримские деньги не самой высокой стоимости, отчеканенные тысячу лет назад, либо почему там так долго хранились – загадка. Ничего подобного в Японии до сих пор не встречалось. Золотые древнеримские монеты находили на территории Китая, что объясняют существованием в древности Великого шелкового пути.

Кроме того, в замке найдены ещё несколько древних монет Османской империи, датируемых примерно 1687 годом. Их появление связывают с существовавшим на Окинаве с XV по XIX вв. государством Рюкю, которое вело морскую торговлю.

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