Ученые нашли объяснение сигналу “пришельцев”

Ученым из Китая удалось объяснить природу быстрых радиоимпульсов из космоса, которые ранее считались возможным посланием от представителей внеземной цивилизации.

Астрофизики проанализировали сигнал FRB 121102 и пришли к выводу, что его возникновение может быть связано с усилением электромагнитного излучения при прохождении через пояс астероидов в отдаленной планетной системе. Ученые обнаружили, что частота сигнала связана с распределением астероидов в Солнечной системе.

Таким образом, если считать, что другие планетные системы устроены по тому же принципу, то с помощью таких радиоимпульсов можно обнаружить астероидные пояса в других системах. При этом ученые признают, что подтвердить гипотезу будет сложно, поскольку исследование далеких систем является в данный момент трудновыполнимой задачей.

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