Археологи на затонувшем корабле у острова Антикитера, где в прошлом веке был найден знаменитый Антикитерский механизм - компьютер древних греков - обнаружили останки предположительно одного из членов экипажа.

Антикитерский механизм обнаружили в 1901 году. Это довольно странное устройство, найденное в трюме корабля, использовалось более 2 тысяч лет назад в целях морской навигации.

И вот более века спустя после той находки археологи обнаружили на месте кораблекрушения останки. Ученые уже обратились к правительству Греции с просьбой разрешить провести анализ находки, а также к палеогенетикам из Дании.

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