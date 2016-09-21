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В России создается единая система дистанционного зондирования земли из космоса

21 сентября 2016, 19:44 [ «АН-онлайн» ]

В России создается единая система дистанционного зондирования земли из космоса
pixabay.com

Система дистанционного зондирования Земли успешно прошла государственные проверки, и теперь "Роскосмос" может приступать к массовому производству СДЗЗ. Такими сведениями поделилась пресс-служба ведомства.

Старт штатной эксплуатации системы даст возможность "Роскосмосу" повысить эффективность предоставления информации дистанционного зондирования Земли. При этом получать информацию сможет широкий круг потребителей.

Система состоит из 13 крупных центров, которые оптимально расположены на всей территории России. Также в нее входит сеть космических аппаратов. Это, в частности, "Ресурс-П" №1, №2 и №3, "Канопус-В", "Электро-Л" №1 и "Метеор-М" №1 и №2.

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