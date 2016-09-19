Погладили кошку - вымойте тщательно руки

Гладить и целовать кошек может быть крайне опасно, не только для здоровья, но и для жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Айова после серии исследований. Питомцы передают своим хозяевам вирусы.

А кошачьи царапины грозят человеку лихорадкой, высокой температурой и даже смертью. При этом котята опаснее взрослых особей – именно они являются разносчиками наибольшего количества бактерий.

Специалисты рекомендуют каждый раз после игры с питомцем мыть руки и не заводить кошек, когда в доме есть маленькие дети.

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