Ученые предложили воздействовать на мужское либидо ярким светом

Ученые из итальянского университета Сиены провели исследование с целью выяснить влияние освещения на качество половой жизни.

О том, что в холодное время года снижается уровень тестостерона, было известно давно. Но специалисты предположили, что на физическое состояние мужчины влияет не время года, а уровень освещения. В эксперименте приняли участие несколько десятков мужчин, которые на протяжении двух недель проводили не менее получаса в ярко освещенной комнате. В результате было установлено, что искусственное освещение благотворно сказывается на мужском либидо.

Исследование показало, что яркий свет более чем в три раза повышает качество интимной жизни.

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