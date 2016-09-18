На Ямале произошло затмение, которое ученые объяснить не могут

Семьдесят восемь лет назад, 18 сентября 1938 года, на Ямале ученые отметили удивительное и необъяснимое затмение, которое позднее было названо «Черный день». Понять и объяснить его пытаются до сих пор.

На полуострове в одно мгновение стало темно, практически как ночью, а на часах было чуть более полудня. При этом люди не могли настроить ни одну радиостанцию. Необычное явление завершилось спустя час и более ни разу не повторялось.

Выяснилось, что на малой высоте над землей висели очень плотные тучи, которые солнечных лучей не пропускали. На земле не было никаких осадков или твердых частиц. Для этого в ход пошли сигнальные ракеты, которыми пытались "пробить" тьму.

Ученые до сих пор пытаются найти этому явление научное объяснение, но пока безрезультатно.

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