Специалисты: быть женатым полезно для здоровья

Ученые убеждены, что брак положительным образом сказывается на здоровье мужчин. В результате исследования, проведенного специалистами университета Йокогамы, было установлено, что не состоящие в браке мужчины в два раза чаще страдают от заболеваний, связанных с избыточным весом.

В исследовании приняли участие двести семьдесят человек с сахарным диабетом второго типа. Из них девяносто были холостяками. Специалисты установили, что у женатых содержание жировой ткани ниже, чем у холостяков, в среднем на четыре с половиной килограмма. По мнению ученых это связано с тем, что состоящие в браке мужчины питаются здоровой пищей и вовремя посещают врачей.

При этом ученые обратили внимание, что на женщин выявленная тенденция не распространяется.

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