В США прошли испытания космического корабля для туристов

Virgin Galactic впервые испытала космический корабль для туристов. Испытания корабля Unity прошли в пустыне Мохава: в воздух поднялся самолет-носитель с пристыкованным к нему космическим аппаратом.

По мнению специалистов, испытания можно считать удачными, но для более полного анализа необходимо провести исследование всех полученных данных и сведений. В свободном полете космический корабль провел около 180 минут. На борту находились четыре пилота и бортинженер.

Предполагается, что стоимость двухчасового полета, во время которого туристы смогут испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 100 км, составит около 250 тысяч долларов.

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