Деревья общаются и помогают друг другу корнями

Специалисты, наблюдая за деревьями, пришли к выводу, что в их физиологии присутствуют процессы, которые похожи на примитивную коммуникацию. Более того, ученые даже обнаружили у них признаки интеллекта.

Деревья могут думать и разговаривать с помощью своих корней. Также они помогают друг другу питанием во время болезни. При этом деревья могут определять корни своего вида среди других. Ученые объяснили, что «общение» деревьев может происходить с помощью химических реакций и электроимпульсов. Исследования в данном направлении будут вестись и дальше.

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