Деревья общаются и помогают друг другу корнями

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В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов МВД
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Сергей Лавров призвал Францию повлиять на Киев
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Дети, похищенные в Туле, найдены живыми в Москве
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ДТП с участием маршрутки произошло на западе Москвы
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Островский: на Кубке мира-2016 состав участников обещает быть заметно сильнее
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Путин намерен провести прощальную встречу с Обамой
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Средства Резервного фонда могут иссякнуть уже в этом году
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Памфилова призвала Киев обеспечить безопасность на выборах в Госдуму
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В самолете, летевшем в Москву, пятилетнего ребенка облили кипятком
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Грузовой поезд переехал человека в Ленобласти
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Президент Киргизии получил от Путина орден Александра Невского
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В Турции тысячи людей мучаются животами из-за воды
|16.09 22:45
В Чите женщина на BMW сбила трех мотоциклистов и скрылась с места ДТП
|16.09 19:48
В России с прилавков исчезнут египетские овощи и фрукты
|16.09 19:20
Порошенко анонсировал большую приватизацию на Украине
|16.09 18:45
В московском метро найден труп сотрудника
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Путин отверг обвинения Киева в аннексии Крыма
|16.09 17:14
Порошенко не зря крестился: Украина получила от МВФ транш в $1 млрд
|16.09 15:44
Центробанк снизил ключевую ставку до 10%
|16.09 14:34
Футбольная сборная ДНР стала членом ConIFA
|16.09 13:31
Девочка-подросток прыгнула из окна девятого этажа в Москве и выжила
|16.09 12:40
Уголовное дело Вари Карауловой дошло до суда
|16.09 12:39
В центре Москвы водитель потерял сознание за рулем и устроил ДТП
|16.09 12:34
У кого отзовут лицензию: «расстрельный список» ЦБ
|16.09 12:07
Бывших супругов с пулями в головах нашли в Татарстане
|16.09 11:07
«Зенит» одержал фантастическую волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги Европы
|16.09 10:43
Власти с помощью "Катюши" будут следить за соцсетями и СМИ
|16.09 08:48
В Москве на серой ветке метро произошел сбой
|16.09 08:32
Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске
|15.09 20:43
Во Франции начались массовые беспорядки из-за реформы труда