Ученые выяснили, почему люди отдают предпочтение плохим новостям

Канадские ученые установили, почему люди чаще всего предпочитают неприятные новости позитивным или нейтральным. Для этого они провели исследование добровольцев с помощью компьютерных технологий.

Участникам эксперимента было предложено выбрать любую статью из новостного агрегатора. За движением их глазных яблок следили с помощью специальных камер. В результате ученые пришли к выводу, что в основном волонтеры предпочитали читать негативные новости. Такому человеческому поведению есть разумное объяснение. Причина кроется в инстинктах людей. Человек стремится в первую очередь получить максимальную информацию относительно опасностей, которые его могут подстерегать в жизни.

Есть и еще объяснение – человек ощущает мир вокруг тихим и спокойным, из-за чего обращает внимание на негатив.

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