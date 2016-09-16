Названа страна с самыми дорогими на планете родами

Исследователи провели детальное изучение стоимости родов в 14 развитых государствах. Выяснилось, что самые дорогие роды в США. Например, "кесарево сечение" обойдется в 15,5 тысяч долларов.

По словам американских медиков, высокая стоимость родов объясняется высоким качеством предоставляемых услуг. Благодаря такому подходу, отмечают независимые эксперты, системе здравоохранения США удалось в значительной степени снизить младенческую смертность.

Для сравнения: в Австралии обычные роды обойдутся в семь тысяч долларов, с осложнениями - 10500.

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