Чем опасна домашняя пыль

Ученые из США, которые сконцентрировались на изучении патогенного воздействия на человеческий организм обыкновенной домашней пыли, рассказали о серьезной опасности, таящейся в ней.

Бытовая пыль может быть причиной астмы, аллергии и даже рака. Ученые проанализировали пробы пыли, взятые из домов в 14 штатах и обнаружили 45 потенциально токсичных химических веществ.

Специалисты рекомендуют бороться с домашней пылью всеми доступными средствами, в частности, проводить регулярную влажную уборку жилых помещений. И не забывайте чаще мыть руки с мылом.

Читайте также:

Состав домашней пыли позволяет выяснить, где расположен дом, и кто в нем живет

Сколько видов микробов живут в домашней пыли